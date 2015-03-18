苹果拟推网络电视服务 料将受媒体企业追捧

路透旧金山/纽约3月17日 - 苹果公司(AAPL.O)计划推出的视频流服务或许不难推销给媒体公司，因为苹果iPhone和iPad随处可见这点会对这些公司构成吸引，而这些移动设备将成为观众日益减少的媒体业的新增长源。

移动观众群不断增加，移动网络变得更快更可靠，在为网络电视订阅服务在不远的将来成为主流铺路。再者，有线电视用户数整体在逐步下降，网络电视订阅服务成为媒体企业关注的发展良机。

华尔街日报周一报导称，一些广播公司正在就加入一项新的苹果服务进行商谈。近几年来，一直不乏这方面的报导，但华尔街日报这次称，苹果希望在今年秋季推出这项服务。苹果和广播公司均拒绝置评。

由于Netflix(NFLX.O)和亚马逊(AMZN.O)Prime的兴起，网络视频的观众群稳步增长，传统媒体也亦步亦趋，索尼(6758.T)在着手准备网络电视服务，卫星运营商Dish (DISH.O)也推出了名为Sling TV的网络电视服务。

但苹果的服务或许能向观众提供传统有线电视和卫星电视无法提供的东西：一个巨大的用户基础，以及与智能手机和平板电脑同步的能力。

“时机很恰当，”BTIG分析师Walter Piecyk说。“手里拿个屏幕是新一代人的成长经历。”

有线电视“营运商不能以足够快的速度开发自己的技术，为苹果敞开了一扇大门，不仅趁机提供功能更强大的低成本解决方案，还提高了使用的便捷度。”(完)

(编译 白云; 审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。