苹果将于9月发布新一代Apple TV--BuzzFeed

百度宣布开放自动驾驶平台Apollo
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透7月30日 - 据在线出版商BuzzFeed周四报导，苹果(AAPL.O)将于9月发布新一代Apple TV机顶盒，并配备新的遥控装置，支持Siri声控功能。
BuzzFeed引述知情消息人士称，新版Apple TV的机身更加纤薄，遥控器功能将“大幅提升”，配备触控板输入功能，具备容量更大的内建记忆体，而且操作系统将支持Siri语音助理。
该网站称，新版Apple TV还将拥有自己的App Store以及为app开发人员准备的软件开发工具。
苹果对此表示，不会对传闻与臆测置评。
自2013年以来，Apple TV未更新过。
原先业界预期苹果会在6月年度全球开发者大会上发布新一代Apple TV，结果苹果推出了Apple Music音乐串流服务。(完)
(编译 刘秀红；审校 王丽鑫)
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