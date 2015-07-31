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科技电子 | 2015年 7月 31日 星期五 10:45 BJT

苹果将于9月发布新一代Apple TV--BuzzFeed

路透7月30日 - 据在线出版商BuzzFeed周四报导，苹果(AAPL.O)将于9月发布新一代Apple TV机顶盒，并配备新的遥控装置，支持Siri声控功能。

BuzzFeed引述知情消息人士称，新版Apple TV的机身更加纤薄，遥控器功能将“大幅提升”，配备触控板输入功能，具备容量更大的内建记忆体，而且操作系统将支持Siri语音助理。

该网站称，新版Apple TV还将拥有自己的App Store以及为app开发人员准备的软件开发工具。

苹果对此表示，不会对传闻与臆测置评。

自2013年以来，Apple TV未更新过。

原先业界预期苹果会在6月年度全球开发者大会上发布新一代Apple TV，结果苹果推出了Apple Music音乐串流服务。(完)

(编译 刘秀红；审校 王丽鑫)

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