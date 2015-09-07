苹果料将发布新版Apple TV 力推游戏功能--《纽约时报》

路透9月6日 - 《纽约时报》网站周日报导称，苹果(AAPL.O)周三料发布新版Apple TV，游戏功能将是重头戏。

报导援引了解苹果计划的未具名人士的话称，新品预计起售价在150美元左右，图形处理能力更强，新式遥控器既可以当游戏机手柄也包含购买游戏的应用商店功能。

未立刻联系到苹果公司代表置评。

《纽约时报》称，多数游戏公司高管和分析师预计，苹果以Apple TV赢得微软Xbox和索尼PlayStation 4等高端游戏机粉丝青睐的可能性微乎其微。

但是，报导指出，苹果可能会吸引不想购买高端游戏机的大众游戏爱好者。

8月27日，苹果向媒体记者发出参加周三活动的邀请，外界普遍预计苹果届时将发布新款iPhone，并可能发布新版电视机顶盒。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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