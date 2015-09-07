苹果料将发布新版Apple TV 力推游戏功能--《纽约时报》

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透9月6日 - 《纽约时报》网站周日报导称，苹果 周三料发布新版Apple TV，游戏功能将是重头戏。
报导援引了解苹果计划的未具名人士的话称，新品预计起售价在150美元左右，图形处理能力更强，新式遥控器既可以当游戏机手柄也包含购买游戏的应用商店功能。
未立刻联系到苹果公司代表置评。
《纽约时报》称，多数游戏公司高管和分析师预计，苹果以Apple TV赢得微软Xbox和索尼PlayStation 4等高端游戏机粉丝青睐的可能性微乎其微。
但是，报导指出，苹果可能会吸引不想购买高端游戏机的大众游戏爱好者。
8月27日，苹果向媒体记者发出参加周三活动的邀请，外界普遍预计苹果届时将发布新款iPhone，并可能发布新版电视机顶盒。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。