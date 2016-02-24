苹果与美国司法机构的解锁之争可能加速“防政府”设备的研发

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Joseph Menn/Julia Love

路透旧金山2月23日 - 科技行业的高管们称，苹果 和美国司法机构就是否解锁iPhone的争执无论结果如何，都可能加速科技公司在防御政府侵入方面的研发。

苹果一名高管称，如果苹果赢得与联邦政府的官司，公司将加强数据加密。上周美国联邦调查局获得法院批准，要求苹果协助获取与圣贝纳迪诺枪击案有关的一部手机上的数据。

这位高管要求匿名。苹果发言人拒绝发表公开评论。

如果苹果输掉官司，这样的法律先例将使美国政府获得广泛的权力要求企业协助破解加密产品。

哈佛大学伯克曼互联网与社会研究中心联合创始人Jonathan Zittrain表示，即便政府获胜，也可能为执法带来意想不到的后果，可能引发美国科技企业投资安全系统的浪潮，研发出企业自己的工程师都无法破解的安全系统。

“政府在此案中获胜可能进一步推动苹果和其他公司开发手机厂商都无法破解的设备。”

线上存储提供商Box首席信息安全官Joel De la Garza称，公司已将给予客户对数据的单独监护权作为首要任务。目的是即使在政府的要求下公司也无法访问客户的数据。(完)