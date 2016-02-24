苹果与美国司法机构的解锁之争可能加速“防政府”设备的研发

中国个股：中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权，并投资影片《速度与激情8》
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Joseph Menn/Julia Love
路透旧金山2月23日 - 科技行业的高管们称，苹果 和美国司法机构就是否解锁iPhone的争执无论结果如何，都可能加速科技公司在防御政府侵入方面的研发。
苹果一名高管称，如果苹果赢得与联邦政府的官司，公司将加强数据加密。上周美国联邦调查局获得法院批准，要求苹果协助获取与圣贝纳迪诺枪击案有关的一部手机上的数据。
这位高管要求匿名。苹果发言人拒绝发表公开评论。
如果苹果输掉官司，这样的法律先例将使美国政府获得广泛的权力要求企业协助破解加密产品。
哈佛大学伯克曼互联网与社会研究中心联合创始人Jonathan Zittrain表示，即便政府获胜，也可能为执法带来意想不到的后果，可能引发美国科技企业投资安全系统的浪潮，研发出企业自己的工程师都无法破解的安全系统。
“政府在此案中获胜可能进一步推动苹果和其他公司开发手机厂商都无法破解的设备。”
线上存储提供商Box首席信息安全官Joel De la Garza称，公司已将给予客户对数据的单独监护权作为首要任务。目的是即使在政府的要求下公司也无法访问客户的数据。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透上海1月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日跌0.30%至94.86；SDR篮子指数跌至95.86，BIS篮子指数跌至96.31。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数升0.07% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8693 -125 欧元 7.323 -352 日圆 5.9805 4 港元 0.8855 -15 英镑