美国科技企业在iPhone解锁之争中联合支持苹果

路透3月3日（记者 Jim Finkle/Dustin Volz） - 谷歌(GOOGL.O)、Facebook(FB.O)、微软(MSFT.O)和AT&T(T.N)等20几家互联网和科技公司周四提交非当事人意见陈述，要求法官在苹果(AAPL.O)与美国政府的解锁之争中支持苹果。

这些公司有时是苹果的竞争对手，他们此次罕见的展现团结并支持苹果表明矽谷广泛反对美国政府要求解密手机的努力。

上个月，美国联邦调查局获得法院命令，要求苹果采取措施帮助破解加州圣贝纳迪诺枪击案枪手所用的手机。

苹果不同意，称此举会创造危险的先例，威胁用户的安全，要求法院取消该命令。

这些公司以及一些隐私提倡者向美国加州Riverside地方法官Sheri Pym提交了非当事人意见陈述，Pym设定的最后提交期限为周四。

六名圣贝纳迪诺枪击案受害者的家属周四也提交了他们的非当事人意见陈述，反对苹果。三个加州执法组织、三个联邦执法组织和圣博娜迪诺地方检察官也提交了支持政府的非当事人意见陈述。

这些支持苹果的公司所提出的理由和苹果大体相同--不能用1789年的All Writs Act法案迫使企业创造新的技术。（完）