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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 25日 星期三 11:02 BJT

苹果业绩罕见逊於预期

美国消费电子巨擘--苹果周二公布的第三财季业绩低於华尔街预期，分析师指出其原因为全球经济增长滑坡，且新款iPhone或将於秋季发布从而导致消费者在此之前推迟购买，对股价构成打压。这是该公司不到一年时间里公布的第二份逊於预期的季度财报，此後股价跌逾5%。

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