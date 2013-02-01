苹果请求被美国上诉法院驳回 与三星专利战受挫

路透旧金山1月31日 - 美国一家联邦巡回上诉法院周四拒绝苹果(AAPL.O)的请求--推翻先前驳回苹果禁售三星电子(005930.KS)Galaxy Nexus智能手机请求的判决.这使苹果在全球专利战中受挫.

苹果请求华盛顿联邦巡回上诉法院对该法院由三名法官组成的审理小组在10月作出的判决进行复审.当时审理小组驳回苹果要求在2014年3月审判之前,对三星Nexus智能手机实施禁售的请求.

苹果发言人拒绝置评.尚未联络上三星代表.

苹果仍可上诉至美国最高法院,但近来对于寻求禁售的专利案原告而言,在高等法院面临的阻力变大.(完)

(编译 王翔琼; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。