《路透精英汇》苹果市值可能达1万亿美元--Omega高层主管

路透纽约11月17日 - 对冲基金Omega Advisors高层主管周一表示，苹果(AAPL.O)股价上涨，市值或许最高达1万亿美元。

Omega一高层主管Steve Einhorn表示，“这是很吸引人的价格，两位数的回报。”Omega为Leon Cooperman旗下规模100亿美元的对冲基金公司。

他表示，“我们持有该股，而且青睐不已。”他在纽约举行的路透全球投资展望峰会上表示。他称，苹果市值“最终”可能达1万亿美元。

根据汤森路透数据，苹果目前的市值约为6,700亿美元。

美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)表示，苹果仍遭到低估。伊坎上个月又再度敦促苹果动用1,330亿美元的现金部位买回更多自家股票。

苹果今年股价已跳涨约42%，受惠于旗舰产品iPhone销售强劲。

Alexander Alternative Capital主管Michael Corcelli表示，苹果明年市值最高可达1万亿美元。(完)

(编译 戴素萍 审校 张荻)

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