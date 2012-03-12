苹果新款iPad引开发者关注 或冲击游戏机市场

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透3月9日电（记者 Liana B. Baker）---苹果(AAPL.O)速度更快的新款iPad正引起传统电子游戏行业的关注，游戏开发商纷纷准备开发适用该款设备的游戏。
苹果也准备与微软(MSFT.O)和索尼(6758.T)一较高下，抢夺他们在游戏机市场的地盘。
从艺电公司（EA）到《孤岛危机》（Crysis）的开发商Crytek，游戏业高管们正想方设法将图像密集的热门游戏移植到iPad。在苹果近期发布新款iPad的发布会上，EA和Namco Bandai登台展示他们的游戏在拥有四核图形芯片的新iPad上效果如何。
迄今为止iPad销量已超过5,500万台，上个季度的销量就达1,543万台，正快速追赶游戏机的销量。索尼PlayStation 3游戏机销售了6,200万台，微软Xbox 360的销量超过6,500万台。iPad用户数量不断增多让游戏开发商心动不已，他们希望自己开发的游戏能出现在更多的设备上。
Epic Games总裁卡普斯（Mike Capps）称：“苹果在设计他们的设备时一定很关注3A游戏”。该公司曾开发游戏机版《战争机器》（Gears of War）和iPad版《无尽之剑》（Infinity Blade）。
3A游戏是指品质最佳的电子游戏，这样的游戏画面出色，制作成本高，目前移动设备上的3A游戏并不多见。
在苹果三次iPad发布会上，卡普斯都登台演示。他称，他正努力促使索尼和微软等游戏机生产商发布性能更强的设备，以免落後。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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