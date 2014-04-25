苹果产品在越南大行其道

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Nguyen Phuong Linh

路透河内4月24日 - 越南突然跃升为苹果公司 最火的市场，苹果在该国的销量在上半财年增加了两倍，增长率是印度的五倍。苹果正在印度斥重资抢占市场份额。

苹果高管在对金融分析师的例行会议上几乎很少提到越南。但在周三的季度电话会议上，他们大谈越南的潜力。

iPhone在越南的季度销量翻了逾一倍，且得益于越南以年轻人为主的人口结构、互联网和手机使用迅速增长，且中产阶级人数到2020年时料翻番，这种强劲增长趋势似乎可能会持续下去。

越南的科技企业如雨后春笋般出现，推出了诸如Flappy Bird等应用，该应用从籍籍无名一举成为世界上下载量最大的移动游戏之一。

一部iPhone手机的售价高达越南2012年人均收入的一半，但前往各大商店购买iPhone的越南年轻人表示，花这些钱是值得的。

23岁的上班族Pham My Linh说：“这会花掉我两个多月的薪水。但我需要它。当与同事和朋友外出时，这让我倍感自信。”他刚刚签了一份购买iPhone 5的合约计划。

iPhone需求的激增与越南经济增长的疲软形成对比。坏账高企和企业倒闭加剧了经济的不景气。

越南去年的经济增长率为5.4%，鉴于越南人口快速增加及其零售和制造业的潜力，经济学家认为这一增速乏善可陈。

越南智能手机卖家表示，对更高社会地位的渴求推动了苹果产品的热销，降价以及合约套餐也有助于民众接受价格昂贵的手机。

对时尚科技的渴求不仅让苹果受益，其他提供平板电脑和智能手机的多数企业也从中受益，例如HTC 和三星 。行业专家表示，传统手机销量的放缓说明，当地日益青睐更时尚的手机。

越南最大上市科技企业FPT 河内一分部的经理表示：“在这家店我没有看到经济衰退的迹象。对于购买1,000美元的东西，人们毫无压力，一个家庭购买三个iPad也很常见。”（完）