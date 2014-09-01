苹果新款iPhone将变“移动钱包”--彭博

路透8月31日 - 彭博周日援引一位知情人士报导称，苹果(AAPL.O)计划将新款iPhone打造成移动钱包，用户手指一划便能安全地进行移动支付。

据该消息人士称，相关协议的参与方包括Visa(V.N)、万事达卡(MA.N)和美国运通(AXP.N)，苹果在9月9日发布新款iPhone时将一并宣布此协议。彭博称，由于是私下交谈，该消息人士要求匿名。

该消息人士称，新款iPhone配置特殊通信芯片和指纹识别器，将简化移动支付。

路透未能立即联系到苹果、Visa、万事达卡及美国运通高层就此置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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