苹果新款iPhone将变“移动钱包”--彭博

美国企业：优步2016年营收达65亿美元，但仍录得庞大亏损
路透4月17日 - 美国叫车服务企业--优步(Uber)周五表示，2016年营收为65亿美元，总预订额倍增至200亿美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透8月31日 - 彭博周日援引一位知情人士报导称，苹果 计划将新款iPhone打造成移动钱包，用户手指一划便能安全地进行移动支付。
据该消息人士称，相关协议的参与方包括Visa 、万事达卡 和美国运通 ，苹果在9月9日发布新款iPhone时将一并宣布此协议。彭博称，由于是私下交谈，该消息人士要求匿名。
该消息人士称，新款iPhone配置特殊通信芯片和指纹识别器，将简化移动支付。
路透未能立即联系到苹果、Visa、万事达卡及美国运通高层就此置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透4月17日 - 美国叫车服务企业--优步(Uber)周五表示，2016年营收为65亿美元，总预订额倍增至200亿美元。
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