Apple Watch开始试用 中国山寨版亦不乏买家

路透深圳/香港4月10日 - 在深圳大型科技产品商场，很多商户正在出售山寨版的Apple Watch，一些中国消费者迫切想要以正品价格的零头入手山寨版Apple Watch。

“这个大概是三月中开始卖的吧，卖的很好，经常断货，”一位拒绝透露姓名的山寨Apple Watch销售人员说道。 “这个一般一天能卖个四十多个吧，有人来一下就拿五六个走。”

一位女商户称，这些山寨版Apple Watch，采用谷歌的操作系统，不需另搭智能手机即可使用。这位商户的店里，一款山寨Apple Watch价格为360元（58美元）--大约是较便宜款式Apple Watch价格的八分之一。

她说，其中一款配置了SIM卡，可以打电话，发信息，浏览网页，还可以拍照。

消费者周五可以开始在苹果专卖店试用Apple Watch，4月24日起可以购买。

但是中国深圳的科技市场周四却是熙熙攘攘。商户向中国和外国买家兜售山寨Apple Watch，炫耀山寨版的各式颜色与型号。

一些人对山寨版不感兴趣。

“我真的想买正品，”正在深圳购物的新德里商人Vikram Jan说道。“山寨货真的太烂了。”

尽管山寨版有市场，但一些商户质疑山寨版是否会对正品Apple Watch的销售造成冲击。

上述女商户称，“总是有人想要真货有人想要便宜一点的么。这个什么样的顾客都有对吧，想买便宜的肯定还是会来买我们的么。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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