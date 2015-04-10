Apple Watch开始试用 中国山寨版亦不乏买家

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
路透深圳/香港4月10日 - 在深圳大型科技产品商场，很多商户正在出售山寨版的Apple Watch，一些中国消费者迫切想要以正品价格的零头入手山寨版Apple Watch。
“这个大概是三月中开始卖的吧，卖的很好，经常断货，”一位拒绝透露姓名的山寨Apple Watch销售人员说道。 “这个一般一天能卖个四十多个吧，有人来一下就拿五六个走。”
一位女商户称，这些山寨版Apple Watch，采用谷歌的操作系统，不需另搭智能手机即可使用。这位商户的店里，一款山寨Apple Watch价格为360元（58美元）--大约是较便宜款式Apple Watch价格的八分之一。
她说，其中一款配置了SIM卡，可以打电话，发信息，浏览网页，还可以拍照。
消费者周五可以开始在苹果专卖店试用Apple Watch，4月24日起可以购买。
但是中国深圳的科技市场周四却是熙熙攘攘。商户向中国和外国买家兜售山寨Apple Watch，炫耀山寨版的各式颜色与型号。
一些人对山寨版不感兴趣。
“我真的想买正品，”正在深圳购物的新德里商人Vikram Jan说道。“山寨货真的太烂了。”
尽管山寨版有市场，但一些商户质疑山寨版是否会对正品Apple Watch的销售造成冲击。
上述女商户称，“总是有人想要真货有人想要便宜一点的么。这个什么样的顾客都有对吧，想买便宜的肯定还是会来买我们的么。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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