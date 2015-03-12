Apple Watch挟势来袭 中国消费者会为之疯狂吗？

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月10日 - Apple Watch旧金山的发布会上，苹果对中国市场可谓是重视有加，不仅以杭州西湖店开业场景作为开场视频，还演示了Watch内置的微信功能。

此外，Apple Watch亦将在4月24日与美国同步上市。而此前的iPhone 6，几乎是在美国发售一个月后才登陆中国市场。

但即使是在这个“为苹果痴狂”的国家,这款智能腕表能否令数百万中国中上层阶级心向往之，有必买的冲动，现在下结论似乎为时尚早。中国是仅次于美国的第二大iPhone市场。

Apple Watch是“时尚标签还是科技产品”？暂且抛开这个争论不说，Apple Watch在中国的售价可谓不低。价格最低的运动款含税售价略低于3,000元（479美元），而在美国售价为349美元。高端豪华版Edition在中国售价高达145,000元（23,157美元），而在美国仅售17,000美元，这或令中国买家望而却步。

如果苹果像更新智能手机一样，每年也推出一款新Watch，对于可能很快过时的这样一款奢华电子产品，这样的价格可是相当不菲。

对于中国用户来说，Watch可能还存在其他实际应用的缺陷，譬如屏幕尺寸太小没法聊微信，以及缺乏“杀手级”应用等。

而且，对于可穿戴设备上的个人健康相关应用技术，中国用户的消费习惯与美国人并不一样。

Forrester Research副总裁王平（Bryan Wang）表示，中国消费者购买健康相关产品的原因大多是因为便宜，且购买人数不多。

王平预计，中国最早购买Watch的用户很可能将选择普通款而非运动款或者豪华版Edition。

当然，也有叫好的。财富品质研究院院长周婷称，Apple Watch或将吸引城里人，这些人对珠光宝气的劳力士表或者沉甸甸的金手镯越来越不感冒，认为那些都是“土豪”的标志。

周婷称，中国富人想显得有眼光，有品位，并不断寻找与众不同的全新体验，苹果产品能够满足这一点。

26岁的Winnie Koo，来自广东佛山，是一位秘书。她说道，觉得Watch价格有点偏贵，但是相对于它的功能，这个价格觉得还是合理的。

“我觉得它不会有iPhone那么普遍的使用率，”她说道，“不过因为它在功能上比较新颖，我觉得应该会比较畅销。”(完)