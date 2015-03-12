Apple Watch挟势来袭 中国消费者会为之疯狂吗？

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月10日 - Apple Watch旧金山的发布会上，苹果对中国市场可谓是重视有加，不仅以杭州西湖店开业场景作为开场视频，还演示了Watch内置的微信功能。
此外，Apple Watch亦将在4月24日与美国同步上市。而此前的iPhone 6，几乎是在美国发售一个月后才登陆中国市场。
但即使是在这个“为苹果痴狂”的国家,这款智能腕表能否令数百万中国中上层阶级心向往之，有必买的冲动，现在下结论似乎为时尚早。中国是仅次于美国的第二大iPhone市场。
Apple Watch是“时尚标签还是科技产品”？暂且抛开这个争论不说，Apple Watch在中国的售价可谓不低。价格最低的运动款含税售价略低于3,000元（479美元），而在美国售价为349美元。高端豪华版Edition在中国售价高达145,000元（23,157美元），而在美国仅售17,000美元，这或令中国买家望而却步。
如果苹果像更新智能手机一样，每年也推出一款新Watch，对于可能很快过时的这样一款奢华电子产品，这样的价格可是相当不菲。
对于中国用户来说，Watch可能还存在其他实际应用的缺陷，譬如屏幕尺寸太小没法聊微信，以及缺乏“杀手级”应用等。
而且，对于可穿戴设备上的个人健康相关应用技术，中国用户的消费习惯与美国人并不一样。
Forrester Research副总裁王平（Bryan Wang）表示，中国消费者购买健康相关产品的原因大多是因为便宜，且购买人数不多。
王平预计，中国最早购买Watch的用户很可能将选择普通款而非运动款或者豪华版Edition。
当然，也有叫好的。财富品质研究院院长周婷称，Apple Watch或将吸引城里人，这些人对珠光宝气的劳力士表或者沉甸甸的金手镯越来越不感冒，认为那些都是“土豪”的标志。
周婷称，中国富人想显得有眼光，有品位，并不断寻找与众不同的全新体验，苹果产品能够满足这一点。
26岁的Winnie Koo，来自广东佛山，是一位秘书。她说道，觉得Watch价格有点偏贵，但是相对于它的功能，这个价格觉得还是合理的。
“我觉得它不会有iPhone那么普遍的使用率，”她说道，“不过因为它在功能上比较新颖，我觉得应该会比较畅销。”(完)
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率