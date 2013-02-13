苹果测试类手表状设备--消息人士

路透纽约2月10日 - 《纽约时报》日前援引未具名消息人士的报导称，苹果(AAPL.O)正在测试一款设计外形类似腕表的设备，该设备可运行与iPhone同样的平台，由弧形玻璃制成。

报导称，苹果这款类似表状的设备目前正处于测试阶段，可运行iOS平台，还可用来进行移动支付。

苹果发言人没有立即回复记者寻求置评的电话。

《华尔街日报》也援引一名消息人士称，苹果已与主要合作伙伴鸿海精密(2317.TW)就该设备进行了磋商。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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