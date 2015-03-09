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路透中文国际短讯 | 2015年 3月 9日 星期一 15:53 BJT

Apple Watch：科技产品还是时尚标签？

Apple Watch可望下月推出，这将是苹果五年来首个全新产品，标志着苹果进入一个新的领域。要征服市场，这款产品不仅要具备科技产品的特质，还需兼具时尚产品的魔力。苹果当前未谈及Apple Watch营销计划，但苹果显然打算严控最初的销售和分销，这令许多零售商揣测他们何时、或者是否可以销售Apple Watch。路透
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