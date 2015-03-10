Apple Watch遭时尚界冷遇

路透巴黎/纽约3月9日 （记者 Ellen Wulfhorst/Alexandria Sage） - 苹果竭尽全力试图让时尚界相信，Apple Watch是下一个时髦流行佩饰。

美国名模Christy Turlington Burns周六在洛杉矶与库克同台亮相，成为Apple Watch在时尚界最令人瞩目的拥趸。苹果亦在巴黎展开营销大戏，去年秋天在巴黎时尚精品店Colette举行的一场演示之前，苹果就已让时尚大腕卡尔·拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)、安娜·温图尔(Anna Wintour)和超级名模卡莉·克劳斯(Karlie Kloss)先睹了Apple Watch的芳容。

但苹果是否已令时尚界相信，Apple Watch就是一款时髦手表呢？目前看来，并非如此。

Apple Watch的推出引发了无数骚动与期待，但这款多功能智能手表周一发布时，时尚界的反应却殊为冷淡。

来自香奈儿、纪梵希、爱马仕等时尚界明星品牌、在巴黎参加时装周的时尚达人们大多表示，他们认为这款手表不过是科技产品，而非当季必备单品。

在奢华靓丽的巴黎歌剧院内参加完一场斯特拉?麦卡特尼走秀之后，崭露头角的模特Julia Van Os接受路透采访，对这款新设备不屑一顾。

“我还没有听到谁在谈论这款手表，”这位荷兰模特说道。“Apple Watch与时尚并不沾边，它更多关乎科技而非时尚。时尚界的人可不想戴那种手表。”

知名百货商店巴黎春天百货的一位销售员也有同感，称该店不会销售Apple Watch。

法国报纸将Apple Watch周一的发布会放在商业版面中，而将光滑时尚的版面留给宝格丽和宝诗龙等名表的冬季走秀和广告。

奢侈品顾问Robert Burke表示，Apple Watch就是“无法获得时尚界的强烈共鸣”。“在发布会之前，苹果很显然一直瞄准时尚界，但这款手表给人的感觉依然是科技产品，”Burke说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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