Apple Watch屏小限制多 应用开发者遇难题

路透纽约6月4日 （记者 Julia Love） - 当热门应用游戏Trivia Crack开发者Maximo Cavazzani得知苹果(AAPL.O)打算推出Apple Watch时，想将其游戏改编成Apple Watch版本是理所当然的。但这款小小的智能手表却有一些大大的限制。

小屏幕和紧凑处理器要求动画简化，这意味着要缩小该游戏的商标。而在设计适用于Apple Watch的游戏时，也无法加入一些有助提升应用盈利的功能如弹出式广告。

Cavazzani等设计师普遍对Apple Watch带来的机会感到乐观，但许多人发现为小屏产品设计应用需要新的思路。

应用软件对苹果的iPad和iPhone成功至关重要，同样地，Apple Watch的受欢迎度以及最终的销售额，将在很大程度上取决于拓展Apple Watch用途的应用软件。

“你可以做一些很酷的东西，但当然存在一些限制，”Cavazzani说道。他并表示：“如果这不是一款付费应用，赚钱会有点复杂--没办法植入广告，也没法进行应用程序内购买。”

苹果也计划提升灵活性。下周在旧金山举行的苹果全球开发者大会上，苹果将展示一款更大的开发者工具包，帮助开发者利用Apple Watch组件来开发应用。

苹果公司运营高级副总裁威廉姆斯（Jeff Williams）在最近一次新闻发布会上表示，首批运用新工具开发的应用可望于秋季推出。开发者们称，预期凭借新工具将可开发更快、更丰富的应用。

未来还可能迎来其他变化。譬如，Apple Watch技术上并非不能搭载广告，只是许多主要广告网络暂时还不支持Apple Watch而已。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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