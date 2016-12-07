Apple Watch热销 降价、广告及促销方案奏效

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透旧金山12月6日 - Apple Watch在历经重新设计、调降价格以及强力促销之后，似已经走出年中的销售低潮，在假日旺季中反弹回升，不过分析师称长期需求仍有待观察。
Apple Watch是库克担任苹果(AAPL.O)执行长以来的首个全新产品，也被视为是该公司能否找到新营收来源的指标，藉以提升目前以iPhone为主力的营收表现。
库克周一向路透表示，Apple Watch实际销售至消费者手中的数量在假日消费旺季首周创下新高。库克发表上述评论之前，科技业研究机构国际数据资讯(IDC)公布的一份报告提出了一个更为另人忧心的看法，当中估计Apple Watch销售在2016年第三季下滑了71%。
季节性需求的剧烈变化也显示在另一市场研究机构Slice Intelligence的数据之中，这凸显出部分分析师的疑虑，也就是Apple Watch的受欢迎程度远不及iPhone及iPad。
“让我们观察需求热潮能否延续至下一季，”BGC Partners分析师Colin Gillis表示。
Slice Intelligence数据显示，7月和8月销售低迷，9月销售跳升，当月推出了新款Apple Watch。
Slice公布10月销售略为转淡，11月则是再度走强。根据Slice数据，平均售价从10月的393.39美元降至11月的353.19美元。
苹果也在假日销售期间提升Apple Watch的能见度，相关措施包括与Nike (NKE.N)合作促销，以及加大广告力度。(完)
(编译 张明钧; 审校 陈宗琦)
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