Apple Watch热销 降价、广告及促销方案奏效

路透旧金山12月6日 - Apple Watch在历经重新设计、调降价格以及强力促销之后，似已经走出年中的销售低潮，在假日旺季中反弹回升，不过分析师称长期需求仍有待观察。

Apple Watch是库克担任苹果(AAPL.O)执行长以来的首个全新产品，也被视为是该公司能否找到新营收来源的指标，藉以提升目前以iPhone为主力的营收表现。

库克周一向路透表示，Apple Watch实际销售至消费者手中的数量在假日消费旺季首周创下新高。库克发表上述评论之前，科技业研究机构国际数据资讯(IDC)公布的一份报告提出了一个更为另人忧心的看法，当中估计Apple Watch销售在2016年第三季下滑了71%。

季节性需求的剧烈变化也显示在另一市场研究机构Slice Intelligence的数据之中，这凸显出部分分析师的疑虑，也就是Apple Watch的受欢迎程度远不及iPhone及iPad。

“让我们观察需求热潮能否延续至下一季，”BGC Partners分析师Colin Gillis表示。

Slice Intelligence数据显示，7月和8月销售低迷，9月销售跳升，当月推出了新款Apple Watch。

Slice公布10月销售略为转淡，11月则是再度走强。根据Slice数据，平均售价从10月的393.39美元降至11月的353.19美元。

苹果也在假日销售期间提升Apple Watch的能见度，相关措施包括与Nike (NKE.N)合作促销，以及加大广告力度。(完)