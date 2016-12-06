苹果执行长库克称假日购物季第一周Apple Watch销量创纪录

路透旧金山12月5日 - 苹果执行长库克(Tim Cook)对路透表示，假日购物旺季第一周，Apple Watch面向消费者的销量创下纪录，当前季度料将成为这款产品有史以来表现最好的季度。

库克回复路透请求置评的电子邮件称，这款产品的售罄率触及新高。售罄率是衡量有多少产品卖给了消费者，而不仅仅是储存在零售商货架上的指标。

库克此番言论得以使人一窥假日购物旺季Apple Watch的表现。科技调查公司国际数据资讯(IDC)周一稍早曾发布一份报告，估测苹果在2016年第三季度卖出110万部Apple Watch，较上年同期下降71%。

“我们的数据显示，Apple Watch表现超好，有望成为今年最流行的节日礼物之一，”库克写道。

“销量增长打破了纪录。实际上，在假日购物季的第一周，我们的Apple Watch售罄率已超过了该产品历史上的任何一周。正如我们预期，本季度将是Apple Watch表现最佳的一个季度，”他说。

针对提供Apple Watch具体销售数据的要求，库克未做回应。

IDC没有立即回应置评请求。(完)