苹果执行长库克称假日购物季第一周Apple Watch销量创纪录

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透旧金山12月5日 - 苹果执行长库克(Tim Cook)对路透表示，假日购物旺季第一周，Apple Watch面向消费者的销量创下纪录，当前季度料将成为这款产品有史以来表现最好的季度。
库克回复路透请求置评的电子邮件称，这款产品的售罄率触及新高。售罄率是衡量有多少产品卖给了消费者，而不仅仅是储存在零售商货架上的指标。
库克此番言论得以使人一窥假日购物旺季Apple Watch的表现。科技调查公司国际数据资讯(IDC)周一稍早曾发布一份报告，估测苹果在2016年第三季度卖出110万部Apple Watch，较上年同期下降71%。
“我们的数据显示，Apple Watch表现超好，有望成为今年最流行的节日礼物之一，”库克写道。
“销量增长打破了纪录。实际上，在假日购物季的第一周，我们的Apple Watch售罄率已超过了该产品历史上的任何一周。正如我们预期，本季度将是Apple Watch表现最佳的一个季度，”他说。
针对提供Apple Watch具体销售数据的要求，库克未做回应。
IDC没有立即回应置评请求。(完)
(编译 王颖；审校 刘秀红)
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