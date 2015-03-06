Facebook宝马等进驻苹果总部 测试Apple Watch应用--彭博

百度宣布开放自动驾驶平台Apollo
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透3月5日 - 彭博报导称，苹果已允许一些公司在其尚未发布的Apple Watch上进行应用测试，并根据Apple Watch的设计对应用进行调整。
彭博援引知情人士称，Facebook、美国联合大陆控股有限公司(UAL.N)、宝马等公司人员已进驻苹果总部数周，对将与Apple Watch同步推出的应用进行测试和调整。
用户通过Apple Watch可查看邮件、在零售商店付款并监测个人健康信息。
苹果定于3月9日在旧金山举办一场活动，外界预计苹果届时会展示4月将推出的Apple Watch。
彭博援引一名参加测试活动的人士称，苹果采取了极端保密措施--实验室内无法上网，且不得从外部带入任何物品。
苹果发言人穆勒（Trudy Muller）拒绝置评。因非正常上班时间，路透无法立即联络到Facebook、美国联合大陆控股有限公司以及宝马置评。
宝马(BMWG.DE)周四曾称，与苹果(AAPL.O)的沟通不涉及汽车开发或生产。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透首尔4月13日 - 韩国三星电子移动业务主管高东真周四表示，盖乐世S8旗舰智能手机的预定情况好于前一代产品S7，暗指有不少消费者并未受到去年盖乐世Note7产品起火事件的困扰。
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。