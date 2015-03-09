（重发）Apple Watch：科技产品还是时尚标签？

（重发：修改内文第六段”巴尼斯“公司的英文拼写。）

路透芝加哥/洛杉矶3月8日（记者 Nandita Bose/Piya Sinha-Roy） - 苹果执行长库克（Tim Cook）在伦敦一家苹果店里与销售人员交谈时，如此总结Apple Watch面临的销售难题：“我们从未销售过任何人们在购买前可以试穿戴的产品。”

Apple Watch可望下月推出，这将是苹果五年来首个全新产品，标志着苹果进入一个新的领域。

要征服市场，这款产品不仅要具备科技产品的特质，还需兼具时尚产品的魔力。苹果决定在《Vogue》3月刊中夹载12页的内页广告，推广Apple Watch，就相当于默认了这一点。

苹果将于周一举行备受关注的“Spring Forward”发布会，苹果当前未谈及Apple Watch营销计划，但苹果显然打算严控最初的销售和分销，这令许多零售商揣测他们何时、或者是否可以销售Apple Watch。

了解内情的消息人士称，苹果产品最大的销售商之一--百思买在Apple Watch发布之时可能无法获得销售权，但百思买拒绝置评。

而梅西百货（Macy's）(M.N)、萨克斯第五大道百货（Saks 5th Avenue）、布鲁明戴尔百货（Bloomingdales ）和巴尼斯（Barneys）等大型零售商则称，暂无销售Apple Watch的计划。

而塔吉特百货（Target） 、诺德斯特姆百货（Nordstrom）以及所有主要手机运营商均拒绝谈论各自的Apple Watch销售计划，但一名了解内情的消息人士称，诺德斯特姆百货已与苹果进行商谈。

“苹果态度审慎。这款产品（Apple Watch）究竟市场表现如何，还有太多未知数。”科技咨询公司高德纳（Gartner Inc）的研究副总裁贝克（Van Baker）称。

贝克称，这也许意味着Apple Watch最初阶段的销售将局限于苹果商店里，因为在苹果店里，苹果可以完全掌控购买体验，并可针对Apple Watch销售对员工进行特殊培训。

看来库克对挑战已经有了充分的心理准备。英国《每日电讯报》派一名记者随库克前往伦敦考文特花园苹果商店，该报报导称，库克告诉员工，销售Apple Watch可能需要调整店铺的购买体验。

目前还无明确信息显示将如何调整购买体验，外界对此有诸多揣测。《华盛顿邮报》上周称，苹果可能在商店里铺设地毯、增设镜子，并调整店里的照明，以优化智能手表的购买体验。

目前为止，可穿戴设备表现平平，譬如三星的Gear智能手表就销售不佳。苹果希望改变这种局面，但Apple Watch是否能够吸引热衷于时尚配件的买家，仍有大大的问号，尤其是如果Apple Watch像苹果手机、平板电脑和计算机那样，每过几年就得来一次升级。

“如果这意味着人们重又愿意佩戴手表了，对手表市场会有奇迹般的提振。但现实地讲，还存在很多的疑问，”InStyle时尚新闻负责人威尔逊（Eric Wilson）说道，“时尚客户是最难被说服的，所以苹果这次的目标客户可是难缠得很。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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