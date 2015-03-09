焦点：苹果手表发布 但投资者质疑其能否大卖特卖

路透旧金山3月9日 - 美国消费电子公司苹果(AAPL.O)周一发布APPLE WATCH，包括售价高达17,000美元、采用蓝宝石表面的黄金或玫瑰金型号。但投资者质疑，苹果执行长库克治下的首款产品是否能风靡全球。

库克接任执行长以后苹果推出的这个首款产品，将于4月10日接受预订，4月24日现货供应，包括巴黎、伦敦和东京的时尚精品店。

为了突出时尚与科技，库克与美国名模Christy Turlington Burns同台，她使用APPLE WATCH来练习长跑。苹果工程师展示了各种应用，包括如何利用这款手表呼叫Uber汽车。

但苹果股价变动不大。投资者与分析师都认为，苹果将向粉丝销售数以百万计的手表，但他们质疑，它是否具有“杀手级应用(KillerApp)”来吸引更多的消费者。

“我认为存在一个利基市场，那些热衷于苹果技术的人将购买苹果推出的任何产品。但我真不知道，Apple Watch是否会成为人人都想拥有的热销产品，”Synovus Trust Company的资深投资组合经理Daniel Morgan表示。他说华尔街“迷惑不解”。

在巴黎的时尚界人士多表示，这款手表只是一个小玩意，并非本时尚季必不可少的配饰。

库克称，38毫米表面Apple Watch sport最低售价为349美元。标准款底价为549美元，高端“Edition”款的起售价格为10,000美元。

“我从五岁起就一直想做这个，”库克说。

不同款型的产品制造材料有所不同。一款售价为17,000美元的38毫米表面Edition产品，表壳采用的是超硬的定制版18K玫瑰金，外加蓝宝石屏幕，带有一个电磁充电盒。

同样尺寸Sport款采用铝表壳，配一条“运动腕带”和一个电磁充电线，但不配充电盒，售价为349美元。

所有手表都有数字屏幕，看起来像传统手表，可以显示朋友的心跳情况，还能显示照片，以及各种应用的界面。

S&P Capital IQ分析师Angelo Zino预计今年苹果手表销量1,000万块。

库克还发布一款新的MacBook笔记本电脑，起价1,299美元，重量仅为两磅。

他称，所有主要汽车品牌都同意提供苹果CarPlay娱乐系统，新款iPhone 6和iPhone 6 Plus的用户满意度达到99%。现有70万个地点接受Apple Pay支付系统。美国时代华纳(Time Warner) (TWX.N)的HBO将于4月在Apple TV上首次推出HBO NOW服务。

苹果称，将提供新的开发工具“ResearchKit”，以帮助医疗研究人员设计临床试验应用软件。(完)

(编译/审校 张涛/徐文焰/郑茵/王颖/王丽鑫)

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