苹果手表发布 但投资者质疑其能否大卖特卖

美国消费电子公司苹果周一发布APPLE WATCH，包括售价高达17,000美元、采用蓝宝石表面的黄金或玫瑰金型号。但投资者质疑，苹果执行长库克治下的首款产品是否能风靡全球。在巴黎的时尚界人士大多表示，这款手表只是一个小玩意，并非本时尚季必不可少的配饰。路透