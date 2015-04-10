消费者蜂拥至澳洲苹果店 欲一窥Apple Watch芳容

路透悉尼/旧金山 （记者 Pauline Askin/Noel Randewich） - 在澳大利亚的消费者周五蜂拥至悉尼的苹果店，皆欲成为世界首批一睹Apple Watch真容的人。

现在Apple Watch开始接受网上预订，也可以在门店试用，但不能购买。

自4月24日起，消费者可以通过网上购买或者通过巴黎、伦敦和东京等地的专卖店预订购买。这是苹果将Apple Watch定位为必备之品策略的一部分。

周五早上，位于悉尼金融区的苹果旗舰店里已有不少想一睹Apple Watch芳容的消费者，但在前面排队的只有约20个苹果铁杆粉丝，按照苹果以往发布新品时吸引的粉丝量，阵势略显单薄。

苹果周四称，基于消费者最近在其专卖店所表现出的兴趣，公司预期Apple Watch将在发布时供不应求。

测评人士本周对Apple Watch表示赞赏，称其“美观”、“时尚”，但对电池续航以及加载缓慢的应用给出低分。

Kantar World Panel市场分析师Carolina Milanesi称，比起三星电子和其他厂商早前发布的智能手表，Apple Watch有不同尺寸与各种腕带，更讨女性欢心。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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