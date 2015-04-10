消费者蜂拥至澳洲苹果店 欲一窥Apple Watch芳容

百度宣布开放自动驾驶平台Apollo
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透悉尼/旧金山 （记者 Pauline Askin/Noel Randewich） - 在澳大利亚的消费者周五蜂拥至悉尼的苹果店，皆欲成为世界首批一睹Apple Watch真容的人。
现在Apple Watch开始接受网上预订，也可以在门店试用，但不能购买。
自4月24日起，消费者可以通过网上购买或者通过巴黎、伦敦和东京等地的专卖店预订购买。这是苹果将Apple Watch定位为必备之品策略的一部分。
周五早上，位于悉尼金融区的苹果旗舰店里已有不少想一睹Apple Watch芳容的消费者，但在前面排队的只有约20个苹果铁杆粉丝，按照苹果以往发布新品时吸引的粉丝量，阵势略显单薄。
苹果周四称，基于消费者最近在其专卖店所表现出的兴趣，公司预期Apple Watch将在发布时供不应求。
测评人士本周对Apple Watch表示赞赏，称其“美观”、“时尚”，但对电池续航以及加载缓慢的应用给出低分。
Kantar World Panel市场分析师Carolina Milanesi称，比起三星电子和其他厂商早前发布的智能手表，Apple Watch有不同尺寸与各种腕带，更讨女性欢心。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透首尔4月13日 - 韩国三星电子移动业务主管高东真周四表示，盖乐世S8旗舰智能手机的预定情况好于前一代产品S7，暗指有不少消费者并未受到去年盖乐世Note7产品起火事件的困扰。
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。