苹果预计将很快增加Apple Watch的产量

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透4月13日 （记者 Tenzin Pema/Subrat Patnaik） - 分析师周一称，苹果可能将很快增加Apple Watch的产量，因强劲的预定量超过了有限的供应量。
苹果的网站显示，一些型号的发货时间是6月，而其他型号是四到六个星期，这表明苹果正面临满足需求的压力。
不过，分析师称苹果可能在截至6月的季度售出230万到400万块Apple Watch。
外界广泛预期苹果将在周一披露预定量，按照往年发布会之后的惯例行事。
但美国投资银行派杰（Piper Jaffray）分析师Gene Munster称，这次因供应问题，苹果可能不会披露预定量。
“总体来说，我们认为周末的趋势表明，需求强劲，同时供应非常有限，供应是最重要的制约因素，”Munster在一份报告中说道。
Munster认为苹果将在4-6月的季度中售出230万块手表，并预期苹果将在5月中旬和6月之间提升产量。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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