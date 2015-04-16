（修正）独家：调查显示6%的美国成年人打算购买Apple Watch

独家：美国华平投资集团聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
（删去第六段赘字）
路透旧金山4月15日（记者 Bill Rigby） - 根据路透/益普索调查，大约6%的美国成年人打算购买Apple Watch，而可能购买该产品的男性比例是女性的两倍。
调查显示，打算购买Apple Watch的女性比例不到4%，而男性比例则为9%。
益普索4月8日至14日期间在网上对1,829名美国成年人进行了上述调查。Apple Watch于上周开始预定。
受访者整体上对Apple Watch的兴趣情况与打算购买的情况不同，调查显示18%的受访者表示“很有”或“有些”兴趣，76%的受访者表示没有兴趣。
兴趣最高的是年龄介于18-28岁之间的男性，他们的比例占到34%，这部分受访者中认为Apple Watch含有最“酷”元素的比例为53%。
“我有iPhone和iPad，几乎所有都是苹果的产品，”37岁的受访者Sefu Grady说。
他表示会为自己购买基本的运动款Apple Watch，会为妻子买中档的Apple Watch作为母亲节礼物。
根据调查，年龄介于30-39岁之间的成年人是最可能的买家，这些人中有13%表示他们打算购买Apple Watch。年龄介于18-29岁的受访者中打算购买的比例为10%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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