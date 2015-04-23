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美国大选专题 | 2015年 4月 23日 星期四 09:16 BJT

预订Apple Watch的部分用户可提前收到新买产品

路透旧金山4月22日 - 美国消费电子公司苹果(AAPL.O)周三称，部分以为等到6月才能拿到新买的Apple Watch的买家，将能提前收到货。

苹果首款智能手表在4月10日起接受在线预订，很多消费者意外的看到交货时间远在6月，而不是在正式发售的4月24日。

苹果周三通知部分顾客不用等那么久了。

“我们的团队根据现有库存、以及下单先后顺序力求尽快完成订单，”苹果在声明中称。

苹果一发言人拒绝透露公司多快可以配送智能手表，或多少客户会受影响。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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