预订Apple Watch的部分用户可提前收到新买产品

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透旧金山4月22日 - 美国消费电子公司苹果(AAPL.O)周三称，部分以为等到6月才能拿到新买的Apple Watch的买家，将能提前收到货。
苹果首款智能手表在4月10日起接受在线预订，很多消费者意外的看到交货时间远在6月，而不是在正式发售的4月24日。
苹果周三通知部分顾客不用等那么久了。
“我们的团队根据现有库存、以及下单先后顺序力求尽快完成订单，”苹果在声明中称。
苹果一发言人拒绝透露公司多快可以配送智能手表，或多少客户会受影响。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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