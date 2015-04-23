焦点：苹果周五将低调开卖Apple Watch 试探智能手表市场需求

美股展望：特朗普时代降临 标普500成分股企业CEO乐观前瞻
路透旧金山1月20日 - 美国总统特朗普才刚宣誓就职几个小时，但不少标普500指数成分股企业的领导人，已经乐观地认为特朗普承诺的减税、刺激性支出及松绑监管措施将提振企业获利。
路透纽约4月22日 - 本周五苹果(AAPL.O)将低调开卖Apple Watch，与以往的大张旗鼓相比，这有些不同寻常，或许反映出公司对该产品的需求一开始也心中没底。Apple Watch是苹果在首席执行官(CEO)库克执掌下开发的首款产品。
与以往开始发售iPhone和iPad不同，苹果没有在4月24日上市前公布Apple Watch的已接订单数据。周五苹果商店也不会出售该产品，不过全球一些奢侈品商店会出售。
Piper Jaffray的分析师Gene Munster表示，苹果还不能肯定智能手表上市时能否吸引来以往iPhone上市时那样的排队长龙。
“小规模发售可以让苹果看清楚销售状况，也消除了一些排队的预期和风险，”Munster表示。“如果还是采取以往做法，排起长龙就不好了，可能会有一些问题。”
Munster称，实际需求情况比预期好，该分析师预计截至6月当季将出售逾200万块手表。FBR Capital Markets资深分析师Daniel Ives将2015年销量预估从1,700万块上调至2,000万块，部分依据是大量在线订单等待发货。
“有人质疑苹果可穿戴设备的销售势头和需求是否是真实的，”Ives称。“而答案当然是肯定的。”现在苹果面临的问题是，没弄清状况的消费者周五是否会在苹果店前排起长队。
“很多消费者周五会去店里，想买块手表，”他称。
苹果(AAPL.O)周三称，部分以为等到6月才能拿到新买的Apple Watch的买家，将能提前收到货。[nL4S0XJ6MF]
事实上，周五开始贩售手表的店面，将只有少数的高档专卖店及百货公司，苹果希望藉此协助其将手表定位为时尚配件。
柏林的The Corner、洛杉矶的Maxfield、以及在东京及伦敦的Dover Street Market都在其网站上表示，4月24日店内将会贩卖Apple Watch。Maxfield将会提早两个小时开店，且已经准备好迎来人潮。
Cross Research分析师Shannon Cross表示，苹果可能会使用预订的方式来让消费者体验臻于完美，做法包括让购买Apple Watch的客户在店内获得更多的关照，并在假日旺季之前增加更多应用程序。
“他们是从长远的观点来看，希望能够确定产品能够成功。”Cross称。“有许多智能手表到最后都被搁置不用了。”(完)
(编译 李春喜/王丽鑫/张明钧; 审校 郑茵/徐文焰)
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