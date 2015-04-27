焦点：Apple Watch低调开卖 消费者在东京和柏林商店门前排队购表

路透纽约/东京4月24日 - Apple Watch周五在全球低调开卖，一改苹果(AAPL.O)产品以往开卖的热闹场面。手表将在东京和巴黎等国际大都市的奢侈品店出售，但不会在苹果自家商店出售。

柏林的The Corner、巴黎的Colette、洛杉矶的Maxfield、以及在东京及伦敦的Dover Street Market都将贩售Apple Watch。苹果希望藉此协助其将手表定位为时尚配件，而不仅仅是又一个高科技用品。

自4月10日开始接受预订后，苹果就在自家店面展出了Apple Watch。消费者可以从周五开始收货，但由于需求超出预期，交货时间被推迟到6月甚至更晚。

Apple Watch与iPhone相匹配，因此使用者可以通过手表查看邮件、听音乐以及打电话。手表还可以持续记录一个人的健康状况，例如监测心率，以及检测运动过程中卡路里的消耗量。

一小群日本科技发烧友在东京排队购表，希望成为最先拥有这款手表的人，在东京银座区电子产品商店Bic Camera前大约有50人在排队，另有20人在移动运营商软银(9984.T)的一家商店前排队。

“每次苹果发布新产品，我都会买上一两件，”在Bic排队今年40岁的台湾IT从业者Chiu Long说。“我喜欢跑步，因此心率检测器是个进步。”

在柏林，周五早晨有100多人在设计师精品店The Corner门前排队。

在美国第五大道的苹果商店里，Apple Watch展示区前聚集了几十名客户，尽管他们无法从这家商店购买到这款手表。

评论者称，这款智能手表能给那些在移动中的用户带来便利，但对其电池寿命和下载应用软体缓慢给出了低分。

**黄金款在美国售价10,000美元**

苹果商店前门庭冷落，将令人很难评估这款智能手表的受欢迎度。Apple Watch共有38款，美国售价包括运动款的349美元和黄金款10,000美元或更高等各种价位。

其他国家和地区的售价要高一些，在德国要价399-18,000欧元(432-19,490美元)，英国售价为299-13,500英镑(452-20,415美元)。

三星电子(005930.KS)、索尼(6758.T)和LG电子(066570.KS)已推出了各自的智能手表，操作系统很多都是由互联网公司谷歌(GOOGL.O)开发的。

自4月10日开始接受订单以来，苹果尚未公布任何相关数据。不过，许多预定买家已获悉，他们至少要等一个月甚至更长时间才能拿到货，因强劲的预定量超过了有限的供应量。

华尔街对Apple Watch销量的预估范围较为宽泛。FBR Capital的Ives基于网上订单积压情况等信息，将2015年销量从1,700万只上调到了2,000万只。

Apple Watch多数配件都在台湾生产。上述猜测与台湾消息人士提供的信息相符。供应商告诉路透，苹果计划在今年至少售出2,000万只Apple Watch。

据苹果介绍，Apple Watch初期可用应用程序超过3,000款，均为专门设计用于该智能手表小屏幕的软件程序。

德国保时捷汽车公司(VOWG_p.DE)宣布成为首家发布Apple Watch应用的汽车厂商。借助该应用，司机可遥控车辆通风，确保车门已锁，并且能够定位汽车停放位置。

苹果周三称，部分以为等到6月才能拿到新买的Apple Watch的买家，将能提前收到货。(完)

(编译 许娜/汪红英/刘秀红；审校 龚芳/王丽鑫)

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