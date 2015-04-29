苹果发现Apple Watch重要元件存在缺陷 导致供应受限--报载

路透4月29日 - 华尔街日报周三报导援引消息人士称，苹果(AAPL.O)发现Apple Watch一个重要元件存在缺陷，促使其限制产品供应。

该报称，这个被称为触觉反馈引擎（taptic engine）的元件可以让用户体验到被点击的感觉。

未能立即联系到苹果置评。

苹果本月开始接受Apple Watch预订，但未公布任何销售数据。苹果执行长库克(Tim Cook)周一称，仍是供不应求。

该报援引消息人士称，部分触觉反馈引擎由位于中国深圳的瑞声科技控股有限公司(2018.HK)供应。共有两家供应商向苹果提供该元件。

苹果现在几乎全部从另一家供应商--日本电产(6594.T)采购该元件。消息人士对华尔街日报称，该公司增产需要时间。

华尔街日报表示，瑞声科技发言人拒绝评论公司客户。由于中国处在非正常营业时间，路透也未能联系上该公司。

尚未联系上日本电产置评。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张荻)

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