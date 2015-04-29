苹果发现Apple Watch重要元件存在缺陷 导致供应受限--报载

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透4月29日 - 华尔街日报周三报导援引消息人士称，苹果(AAPL.O)发现Apple Watch一个重要元件存在缺陷，促使其限制产品供应。
该报称，这个被称为触觉反馈引擎（taptic engine）的元件可以让用户体验到被点击的感觉。
未能立即联系到苹果置评。
苹果本月开始接受Apple Watch预订，但未公布任何销售数据。苹果执行长库克(Tim Cook)周一称，仍是供不应求。
该报援引消息人士称，部分触觉反馈引擎由位于中国深圳的瑞声科技控股有限公司(2018.HK)供应。共有两家供应商向苹果提供该元件。
苹果现在几乎全部从另一家供应商--日本电产(6594.T)采购该元件。消息人士对华尔街日报称，该公司增产需要时间。
华尔街日报表示，瑞声科技发言人拒绝评论公司客户。由于中国处在非正常营业时间，路透也未能联系上该公司。
尚未联系上日本电产置评。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张荻)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
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