美国多数Apple Watch拥有者计划再购买并作为礼物送出--调查

路透旧金山12月8日（记者 Julia Love） - 路透/益普索周二发布的调查显示，随着重要的假日购物季来临，Apple Watch销售很可能获得提振，因近三分之二的拥有者计划购买这款产品作为礼品送出。

调查发现约7%美国成年人计划在这个购物季将Apple Watch作为礼品送人，其中包括现在即拥有这款产品的人。根据2014美国人口调查预测数据（不包括青少年），送礼需求可能在购物季转化为最多1,600万件Apple Watch销售。

FBR资本市场分析师Daniel Ives表示，即使仅有部分消费者最终出手购买，苹果也将很有把握达到或超出华尔街分析师对2015年Apple Watch的全球销售预估。分析师的预估区间为1,000万至1,200万件。

Apple Watch似将受益于忠实的苹果粉丝群体，这款产品是苹果推出iPad之后的首款新品。路透/益普索的调查显示，62%的美国Apple Watch拥有者计划将其作为假期礼物送出。

假期销售将是Apple Watch能够为苹果作出多大贡献的晴雨表。

苹果未曾提供任何有关Apple Watch的销售数据，苹果发言人也拒绝对调查结果置评。

之前的调查已经表明，大约6%美国成年人计划购买这款产品，其中男性比女性高出一倍。最新调查显示，6%受访者表示已经购买Apple Watch。（完）