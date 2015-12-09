美国多数Apple Watch拥有者计划再购买并作为礼物送出--调查

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透旧金山12月8日（记者 Julia Love） - 路透/益普索周二发布的调查显示，随着重要的假日购物季来临，Apple Watch销售很可能获得提振，因近三分之二的拥有者计划购买这款产品作为礼品送出。
调查发现约7%美国成年人计划在这个购物季将Apple Watch作为礼品送人，其中包括现在即拥有这款产品的人。根据2014美国人口调查预测数据（不包括青少年），送礼需求可能在购物季转化为最多1,600万件Apple Watch销售。
FBR资本市场分析师Daniel Ives表示，即使仅有部分消费者最终出手购买，苹果也将很有把握达到或超出华尔街分析师对2015年Apple Watch的全球销售预估。分析师的预估区间为1,000万至1,200万件。
Apple Watch似将受益于忠实的苹果粉丝群体，这款产品是苹果推出iPad之后的首款新品。路透/益普索的调查显示，62%的美国Apple Watch拥有者计划将其作为假期礼物送出。
假期销售将是Apple Watch能够为苹果作出多大贡献的晴雨表。
苹果未曾提供任何有关Apple Watch的销售数据，苹果发言人也拒绝对调查结果置评。
之前的调查已经表明，大约6%美国成年人计划购买这款产品，其中男性比女性高出一倍。最新调查显示，6%受访者表示已经购买Apple Watch。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。