Facebook和宝马等进驻苹果总部，测试Apple Watch应用--彭博

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透3月5日 - 彭博报导称，苹果已允许一些公司在其尚未发布的Apple Watch上进行应用测试，并根据Apple Watch的设计对应用进行调整。
彭博援引知情人士称，Facebook、美国联合大陆控股有限公司 、宝马等公司人员已进驻苹果总部数周，对将与Apple Watch同步推出的应用进行测试和调整。
用户通过Apple Watch可查看邮件、在零售商店付款并监测个人健康信息。
苹果定于3月9日在旧金山举办一场活动，外界预计苹果届时会展示4月将推出的Apple Watch。
彭博援引一名参加测试活动的人士称，苹果采取了极端保密措施--实验室内无法上网，且不得从外部带入任何物品。
苹果发言人穆勒（Trudy Muller）拒绝置评。因非正常上班时间，路透无法立即联络到Facebook、美国联合大陆控股有限公司以及宝马置评。
宝马 周四曾称，与苹果 的沟通不涉及汽车开发或生产。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
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