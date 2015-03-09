《焦点》苹果手表发布，但投资者质疑其能否大卖特卖

S&P Capital IQ分析师Angelo Zino预计今年苹果手表销量1,000万块。

库克还发布一款新的MacBook笔记本电脑，起价1,299美元，重量仅为两磅。

他称，所有主要汽车品牌都同意提供苹果CarPlay娱乐系统，新款iPhone 6和iPhone 6 Plus的用户满意度达到99%。现有70万个地点接受Apple Pay支付系统。美国时代华纳(Time Warner) 的HBO将于4月在Apple TV上首次推出HBO NOW服务。

苹果称，将提供新的开发工具“ResearchKit”，以帮助医疗研究人员设计临床试验应用软件。(完) (编译/审校 张涛/徐文焰/郑茵/王颖/王丽鑫)