《焦点》苹果手表发布，但投资者质疑其能否大卖特卖

标题新闻：美国3月原油日出口量降至83.4万桶，2月为111.6万桶－美国统计局
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
S&P Capital IQ分析师Angelo Zino预计今年苹果手表销量1,000万块。
库克还发布一款新的MacBook笔记本电脑，起价1,299美元，重量仅为两磅。
他称，所有主要汽车品牌都同意提供苹果CarPlay娱乐系统，新款iPhone 6和iPhone 6 Plus的用户满意度达到99%。现有70万个地点接受Apple Pay支付系统。美国时代华纳(Time Warner) 的HBO将于4月在Apple TV上首次推出HBO NOW服务。
苹果称，将提供新的开发工具“ResearchKit”，以帮助医疗研究人员设计临床试验应用软件。(完) (编译/审校 张涛/徐文焰/郑茵/王颖/王丽鑫)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿5月4日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月27日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 258.4 563.4 821.8 339.0 563.4 27,973.1 20,179.0 大麦 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 25.5 27.3 玉米 771.6 24.1 795.7 879.4 24.2 51,815.6 37,856.1 高粱 102.5 0.0 102
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点