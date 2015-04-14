苹果预计将很快增加Apple Watch的产量

(本文由路透中文网编译提供)

路透4月13日 （记者 Tenzin Pema/Subrat Patnaik） - 分析师周一称，苹果可能将很快增加Apple Watch的产量，因强劲的预定量超过了有限的供应量。

苹果的网站显示，一些型号的发货时间是6月，而其他型号是四到六个星期，这表明苹果正面临满足需求的压力。

不过，分析师称苹果可能在截至6月的季度售出230万到400万块Apple Watch。

外界广泛预期苹果将在周一披露预定量，按照往年发布会之后的惯例行事。

但美国投资银行派杰（Piper Jaffray）分析师Gene Munster称，这次因供应问题，苹果可能不会披露预定量。

“总体来说，我们认为周末的趋势表明，需求强劲，同时供应非常有限，供应是最重要的制约因素，”Munster在一份报告中说道。

Munster认为苹果将在4-6月的季度中售出230万块手表，并预期苹果将在5月中旬和6月之间提升产量。（完）