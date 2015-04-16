《独家新闻》调查显示6%的美国成年人打算购买Apple Watch

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山4月15日（记者 Bill Rigby） - 根据路透/益普索调查，大约6%的美国成年人打算购买Apple Watch，而可能购买该产品的男性比例是女性的两倍。

调查显示，打算购买Apple Watch的女性比例不到4%，而男性比例则为9%。

益普索4月8日至14日期间在网上对1,829名美国成年人进行了上述调查。Apple Watch于上周开始预定。

受访者整体上对Apple Watch的兴趣情况与打算购买的情况不同，调查显示18%的受访者表示“很有”或“有些”兴趣，76%的受访者表示没有兴趣。

兴趣最高的是年龄介于18-28岁之间的男性，他们的比例占到34%，这部分受访者中认为Apple Watch含有最“酷”元素的比例为53%。

“我有iPhone和iPad，几乎所有都是苹果的产品，”37岁的受访者Sefu Grady说。

他表示会为自己购买基本的运动款Apple Watch，会为妻子买中档的Apple Watch作为母亲节礼物。

根据调查，年龄介于30-39岁之间的成年人是最可能的买家，这些人中有13%表示他们打算购买Apple Watch。年龄介于18-29岁的受访者中打算购买的比例为10%。（完）