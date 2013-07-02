苹果在日本申请注册“iWatch”商标

路透东京7月1日 - 日本专利局官员周一称，苹果(AAPL.O)已经在日本申请注册“iWatch”商标。这暗示苹果可能正在推进其佩戴式设备计划，与其他设备厂商一样聚焦佩戴式计算设备。

苹果于6月3日提交了专利申请，日本专利局网站在6月27日公布了这项申请。上述官员称，该商标的保护范围包括电脑、电脑外设和腕表设备。他表示，不清楚专利审核需要多长时间。

无法即刻联系到苹果驻日本的发言人对此进行置评。

外界对苹果正准备发布一款iWatch产品的臆测升温，苹果执行长库克一个月前在一次科技和媒体人士的会议上指出，佩戴式产品研发时机已经成熟，但同时也表示自己对包括谷歌眼镜在内的产品感到担心。

“对于从未戴过眼镜、腕带或是手表的孩童来说，还没有一款佩戴式产品能够让他们喜欢，至少我们还没有看到过，”库克说道。

随着iPhone和三星的Galaxy系列手机对消费者和发明者的吸引力下降，佩戴式设备被认为具有潜在市场机会。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。