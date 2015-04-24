Apple Watch今日全球开售 货源短缺

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Bill Rigby

路透旧金山4月23日 - Apple Watch周五全球开售，数月来的宣传攻势与持续两个星期的疯狂预购就此画上句号。

消费者可以在一些高端精品店和百货商店买到Apple Watch，但苹果商店不会有售。苹果正在引导消费者进行网上订购，避免苹果店出现排队长龙。

没了排队长龙就很难判断大众对Apple Watch的需求。

自4月10日开放预购后，苹果尚没有公布任何数据，但许多消费者被告知因供应短缺，所订的Apple Watch最近一个月无法到货。

华尔街对Apple Watch销量的各种估计差距很大。FBR Capital Markets分析师Daniel Ives本周将销量预估从1,700万块上调至2,000万块，部分依据是大量在线订单待发货。

“有人质疑苹果可穿戴设备的销售势头和需求是否是真实的，”Ives称。“而答案当然是肯定的。”

苹果周三称，一些消费者将可提前收到手表。

“我们的团队正在根据供货量和接到的订单顺序，尽可能快地发货，”苹果在声明中表示。（完）