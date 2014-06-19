苹果智能手表7月起由台湾广达量产--消息

路透台北6月19日 - 据消息人士透露，苹果(AAPL.O)智能手表将从7月开始由台湾广达(2382.TW) 批量生产，以证明其创新能力不输对手三星电子 (005930.KS)。

此款手表目前尚未命名，但公司内部已将其称作iWatch。这将是苹果首次进军利基产品(niche product)市场，目前很多人士仍对这类产品的前景存疑，尤其是担心在小型高科技设备增长逐步放缓的背景下，这类产品能否推动企业获利增长。

一位消息人士称，苹果将推出一款略显长方形的智能手表，显示屏尺寸为2.5英寸。这位消息人士称，手表表面呈拱形，配备有触摸界面和无线充电功能。

这位消息人士称，苹果预计产品推出第一年付运量为5,000万只，但这只是初步预估，可能进行调整。他表示，目前，台湾广达正在进行试产。广达将是此款产品的主要生产商，至少占最终组装量的70%。

尽管市场之前已广泛预期苹果将推出此款手表，但开始量产的时间和广达在生产过程中所占的比例直到今天才揭晓。这位消息人士和另一位知情人士称，此款手表将从7月开始量产，最早在今年10月上市。

另一位消息人士透露，韩国的LG Display Co Ltd (034220.KS)是首批手表的独家显示屏供应商。

另外两位消息人士称，此款手表还配备有监测用户脉搏的传感器。新加坡的影像和传感器生产商Heptagon是此项功能的供应商之一。

苹果拒绝置评。广达、LG Display和Heptagon也不愿发表评论。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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