苹果发布智能手表与大屏iPhone

苹果周二推出智能手表Apple Watch，这是一款与iPhone连接的可穿戴设备，兼具健康追踪与通讯功能，售价349美元，将于2015年初上市。苹果还发布4.7英寸的iPhone 6和5.5英寸的iPhone 6 Plus，新产品将支持全球超过200家电信运营商，包括中国的三家运营商。执行长库克(Tim Cook)希望重振苹果作为创新之源的声望。图为Apple Watch。路透