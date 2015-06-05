Apple Watch屏小限制多 应用开发者遇难题

应用软件开发者普遍对Apple Watch带来的机会感到乐观，但许多人发现为小屏产品设计应用需要新的思路。譬如小屏幕和紧凑处理器要求动画简化，这意味着要缩小游戏的商标。而在设计适用于Apple Watch的游戏时，也无法加入一些有助提升应用盈利的功能如弹出式广告。Apple Watch的受欢迎度以及最终的销售额，将在很大程度上取决于拓展Apple Watch用途的应用软件。路透