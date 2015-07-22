苹果称Apple Watch表现亮眼潜力巨大

苹果高管们在报告第三财季业绩时提交了有关Apple Watch业务的多项积极数据。自4月上市以来，Apple Watch的表现一直极受外界关注。苹果CFO梅斯特里接受路透采访时称，Apple Watch的销售超过公司预期，但未透露具体数字。苹果CEO库克在投资者电话会议上表示，Apple Watch的表现尤为亮眼，因Apple Watch起初仅通过网络销售，且供不应求。路透