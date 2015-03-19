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路透中文国际短讯 | 2015年 3月 19日 星期四 13:49 BJT

调查显示美国近四成iPhone用户想买Apple Watch

路透/益普索最新调查显示，美国约有40%的成年iPhone用户有兴趣购买苹果智能手表Apple Watch，这是苹果五年来推出的首款重磅新品，市场需求情况备受竞争对手和投资者关注。Apple Watch将于4月24日发售，而iPhone用户是Apple Watch的重要目标群体，因这款智能手表需搭配iPhone使用。路透

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