调查显示美国近四成iPhone用户想买Apple Watch

路透/益普索最新调查显示，美国约有40%的成年iPhone用户有兴趣购买苹果智能手表Apple Watch，这是苹果五年来推出的首款重磅新品，市场需求情况备受竞争对手和投资者关注。Apple Watch将于4月24日发售，而iPhone用户是Apple Watch的重要目标群体，因这款智能手表需搭配iPhone使用。路透