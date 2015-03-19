调查显示美国近四成iPhone用户想买Apple Watch

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山3月18日 （记者 Alexei Oreskovic） - 路透/益普索最新调查显示，美国约有40%的成年iPhone用户有兴趣购买苹果智能手表Apple Watch。

Apple Watch是苹果五年来推出的首款重磅新品，市场需求情况备受竞争对手和投资者关注。Apple Watch价格区间将介于350-17,000美元。

Apple Watch将于4月24日发售，而iPhone用户是Apple Watch的重要目标群体。分析人士称，因这款智能手表需搭配iPhone使用，因此首批购买群体可能主要是已拥有iPhone的人群。

美国宏桥信托投资集团（BTIG）分析师Walter Piecyk称，鉴于美国和全球范围内iPhone活跃用户分别为逾1亿和近5亿，此次调查结果“相当令人鼓舞”，虽然目前还不确定有多少购买意愿会付诸行动。

太平洋皇冠证券（Pacific Crest Securities）分析师Andrew Hargreaves称，目前不清楚有多少人想要或需要一款智能手表。但他预计Apple Watch初期销售将创佳绩。

益普索对2,469名18岁及以上的美国人进行了线上调查，调查时间为3月9日到17日。调查发现有24%的人表示有兴趣购买Apple Watch，其中10%表示有强烈兴趣。调查置信区间为正负2.2个百分点。

而接受调查的iPhone用户中，39%的受访者表示有兴趣购买，其中17%表示有强烈兴趣。有788个iPhone用户接受了调查，置信区间为正负4个百分点。

路透/益普索调查的iPhone用户中，过半人认为在不远的将来智能手表将成为与智能手机一样必不可少的科技产品。而在更广泛的成年受访者中，该比例为44%。（完）