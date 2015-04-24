Apple Watch内部结构严密 拆机专家无从下手

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透墨尔本4月24日 （记者 Melanie Burton） - 苹果(AAPL.O)成功挫败了渴望弄清Apple Watch零部件的技术发烧友与投资者的拆机企图，用强韧的树脂包裹芯片，加上罕见的螺丝，使得试图拆机的人无从下手。
曾经拆解过各种苹果产品的设备维修公司iFixit称，苹果亦似乎在Apple Watch的内部结构上强化自有的品牌形象，使得对Apple Watch零件来源进行详细分析更加困难。
有关某一零部件供应商被选中--或被拒绝进入苹果产品零部件供应名单的消息，可以对这些公司的股价造成严重动荡。
iFixit的团队从美国加州周五赶至澳洲，入手Apple Watch，用热风枪拆开手表屏幕。
之后他们解开各式复杂的导线找到了“S1”这个包裹在树脂里的核心计算模块，但即便是小刀也无法撼动“S1”。
“我们以前肯定没有见过这样的情形，”iFixit拆机工程师Andrew Goldberg说道。
“过去，他们会说明零部件的来源，但现在他们却将所有零部件整合成S1进行推广，而非对所有处理器与芯片进行单个说明，”iFixit科技文章作者Sam Lionheart说道。
“他们现在对供应商信息的保护更多了，而且也略夸大了自己在产品中的功劳，让产品比实际上看起来更具创新性或革命性，这没有什么错。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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