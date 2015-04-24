Apple Watch内部结构严密 拆机专家无从下手

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透墨尔本4月24日 （记者 Melanie Burton） - 苹果 成功挫败了渴望弄清Apple Watch零部件的技术发烧友与投资者的拆机企图，用强韧的树脂包裹芯片，加上罕见的螺丝，使得试图拆机的人无从下手。
曾经拆解过各种苹果产品的设备维修公司iFixit称，苹果亦似乎在Apple Watch的内部结构上强化自有的品牌形象，使得对Apple Watch零件来源进行详细分析更加困难。
有关某一零部件供应商被选中--或被拒绝进入苹果产品零部件供应名单的消息，可以对这些公司的股价造成严重动荡。
iFixit的团队从美国加州周五赶至澳洲，入手Apple Watch，用热风枪拆开手表屏幕。
之后他们解开各式复杂的导线找到了“S1”这个包裹在树脂里的核心计算模块，但即便是小刀也无法撼动“S1”。
“我们以前肯定没有见过这样的情形，”iFixit拆机工程师Andrew Goldberg说道。
“过去，他们会说明零部件的来源，但现在他们却将所有零部件整合成S1进行推广，而非对所有处理器与芯片进行单个说明，”iFixit科技文章作者Sam Lionheart说道。
“他们现在对供应商信息的保护更多了，而且也略夸大了自己在产品中的功劳，让产品比实际上看起来更具创新性或革命性，这没有什么错。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。