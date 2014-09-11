苹果智能手表提振无线充电技术

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡/旧金山9月10日 - 苹果 新推出的智能手表支持无线充电，这可能成为无线充电技术的决定性时刻。由于技术标准不统一和消费者的困惑，该技术多年来一直被冷落。
无线充电技术的支持者认为，将来人们不用再担心充电问题，无需再使用电源线，不会再看到低电量警告，电源插座也将变成过去。
用户似乎也喜欢这个主意：技术咨询机构IHS近期的调查显示，83%的受访者对无线充电感兴趣；在中国，这一比例为91%。
尽管技术已经基本成型，但是设定全球标准之争影响了无线充电技术的应用。这和三四十年前Betamax与VHS争夺录像带标准相似，和Blu-ray与HD DVD的高清光盘格式之争也差不多。
IHS的数据显示，去年支持无线充电的手机出货量不足2,000万部，占全球手机出货量的比例不足2%。
以色列创业企业Humavox首席执行官Omri Lachman指出：“目前为止，无线充电技术并未得到广泛应用。原因很简单：同样的技术有三个不同的标准。”
进行无线充电需要将手机、平板电脑等设备放到支持无线充电的垫子或其它表面上。用户显然认为无线充电自然是下一步，但一些行业领袖提醒，必须为充电设备接通电源对一些人来说可能是件麻烦事。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT