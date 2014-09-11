苹果智能手表提振无线充电技术

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡/旧金山9月10日 - 苹果 新推出的智能手表支持无线充电，这可能成为无线充电技术的决定性时刻。由于技术标准不统一和消费者的困惑，该技术多年来一直被冷落。

无线充电技术的支持者认为，将来人们不用再担心充电问题，无需再使用电源线，不会再看到低电量警告，电源插座也将变成过去。

用户似乎也喜欢这个主意：技术咨询机构IHS近期的调查显示，83%的受访者对无线充电感兴趣；在中国，这一比例为91%。

尽管技术已经基本成型，但是设定全球标准之争影响了无线充电技术的应用。这和三四十年前Betamax与VHS争夺录像带标准相似，和Blu-ray与HD DVD的高清光盘格式之争也差不多。

IHS的数据显示，去年支持无线充电的手机出货量不足2,000万部，占全球手机出货量的比例不足2%。

以色列创业企业Humavox首席执行官Omri Lachman指出：“目前为止，无线充电技术并未得到广泛应用。原因很简单：同样的技术有三个不同的标准。”

进行无线充电需要将手机、平板电脑等设备放到支持无线充电的垫子或其它表面上。用户显然认为无线充电自然是下一步，但一些行业领袖提醒，必须为充电设备接通电源对一些人来说可能是件麻烦事。（完）