苹果称周三不会发布watchOS 2 因发现漏洞

路透9月16日 - 苹果(AAPL.O)称，周三不会按原计划发布Apple Watch操作系统的更新版watchOS 2，之前公司发现了一个开发中的漏洞。

苹果公司一发言人称，漏洞修复需要比预期更长的时间。“watchOS 2今日不会发布，但不久就会发布，”该发言人称。

该操作系统更新版的设计旨在帮助用户对Apple Watch进行个人定制，并加快应用的加载速度。苹果上周表示，watchOS 2将可以在9月16日发布。

华尔街日报4月时报导，一中国公司向苹果供应的部件存在缺陷，所以苹果限制Apple Watch的供应。(完)

(编译 孙国玉/李爽 审校 郑茵/王丽鑫)

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