苹果称周三不会发布watchOS 2 因发现漏洞

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透9月16日 - 苹果(AAPL.O)称，周三不会按原计划发布Apple Watch操作系统的更新版watchOS 2，之前公司发现了一个开发中的漏洞。
苹果公司一发言人称，漏洞修复需要比预期更长的时间。“watchOS 2今日不会发布，但不久就会发布，”该发言人称。
该操作系统更新版的设计旨在帮助用户对Apple Watch进行个人定制，并加快应用的加载速度。苹果上周表示，watchOS 2将可以在9月16日发布。
华尔街日报4月时报导，一中国公司向苹果供应的部件存在缺陷，所以苹果限制Apple Watch的供应。(完)
(编译 孙国玉/李爽 审校 郑茵/王丽鑫)
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路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。