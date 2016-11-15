苹果考虑进军头戴式眼镜领域--彭博

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月14日 - 彭博援引消息人士报导称，美国消费电子公司苹果 (AAPL.O)正在考虑进军头戴式眼镜市场，并与潜在供应商讨论了相关项目。
据彭博报导，头戴式眼镜可以显示图像等信息，并能使用扩增实境(AR)。
苹果执行长库克(Tim Cook)今年稍早表示，公司将继续大笔投资于扩增实境。库克为最近几个季度iPhone销售放缓感到苦恼。
彭博报导称，苹果订购了少量近眼显示器用于测试，但尚未获得足够的数量以满足较大规模生产。
苹果拒绝评论。
此举将使苹果成为最新一家进入头戴式眼镜市场的科技公司。(完)
(编译 张涛；审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。