苹果考虑进军头戴式眼镜领域--彭博

路透11月14日 - 彭博援引消息人士报导称，美国消费电子公司苹果 (AAPL.O)正在考虑进军头戴式眼镜市场，并与潜在供应商讨论了相关项目。

苹果执行长库克(Tim Cook)今年稍早表示，公司将继续大笔投资于扩增实境。库克为最近几个季度iPhone销售放缓感到苦恼。

彭博报导称，苹果订购了少量近眼显示器用于测试，但尚未获得足够的数量以满足较大规模生产。