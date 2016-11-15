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国际财经 | 2016年 11月 15日 星期二 09:53 BJT

苹果考虑进军头戴式眼镜领域--彭博

路透11月14日 - 彭博援引消息人士报导称，美国消费电子公司苹果 (AAPL.O)正在考虑进军头戴式眼镜市场，并与潜在供应商讨论了相关项目。

据彭博报导，头戴式眼镜可以显示图像等信息，并能使用扩增实境(AR)。

苹果执行长库克(Tim Cook)今年稍早表示，公司将继续大笔投资于扩增实境。库克为最近几个季度iPhone销售放缓感到苦恼。

彭博报导称，苹果订购了少量近眼显示器用于测试，但尚未获得足够的数量以满足较大规模生产。

苹果拒绝评论。

此举将使苹果成为最新一家进入头戴式眼镜市场的科技公司。(完)

(编译 张涛；审校　戴素萍)

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